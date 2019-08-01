مقاتلات التحالف تلاحق فلول«الانفصاليين»بـ«عدن» - المواقع المستهدفة

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الاربعاء 28 اغسطس 2019 م مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»على ان الغارات استهدفت مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الانتقالي في جولة السفينة وجولة الكراع بمديرية دار سعد.

ولم يتسنى للمصادر معرفة الخسائر التي تكبدتها مليشيات الانفصاليين اثر الغارات الجوية.