ورد للتو.. وحدات بسيطة من قوات ”الشرعية“ تهزم مليشيا ”الانتقالي“ وتستعيد ”عدن“ وقوات الجيش لم تتجاوز ”العلم“.. مصدر مسؤول من قلب ”عدن“ يكشف لـ”مأرب برس“ حقيقة ما حدث

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفى مصدر مسؤول في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، مساء اليوم الأربعاء 28 اغسطس/آب، دخول قوات الجيش الوطني عدن واستعادتها من مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وأكد المصدر لـ”مأرب برس“، ان قوات الجيش الوطني لم تتجاوز نقطة ”العلم“ المدخل الشرقي لمدينة ”عدن“ الى الآن (6: مساء الأربعاء).

وقال ”ما حدث، هو ان تحركت مجاميع محدودة من قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية، باسناد من مقاومة الداخل، الأمر الذي تسبب في ارتباك معسكرات الحزام وانهيارها بصورة مذهلة، وتساقطت معظم مديريات عدن“.

واستدر المصدر حديثه بالقول: ”لكن الامر سيبدو لمليشيا الانتقالي انتحارا ان قررت مواجهة الجيش حين يتقدم الى مديريات عدن من جهة العلم“.

واختتم حديثه بالقول ”الامر محسوم، وعدن تتحرر، وبإذن الله ستستسلم تلك المجاميع وجيوبها بدون قتال“، حسب قوله.

وفي وقت سابق، اعلن وزير الاعلام معمر الارياني، تأمين قصر ”معاشيق“ الرئاسي في ”كريتر“ والسيطرة الكاملة على جيمع مديريات ”عدن“.

وفي سلسلة تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”الإرياني“، ان ”ضباط وافراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل“.

وأوضح أن ”الجيش الوطني والاجهزة الامنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير“.

واشار الى ان ”‏الأجهزة الامنية تؤمن مبنى مقر وزارة الإعلام وصحيفة ١٤ أكتوبر بالعاصمة المؤقتة ‎عدن في اطار الخطة الامنية لتأمين المقار الحكومية والحفاظ على مؤسسات الدولة“.

وحيا ”الارياني“ أبطال الجيش الوطني الذين يقودون الانتصارات التي تحققت اليوم، مشيرا الى ان ”في مقدمة تلك القوات اللواء عبدالله الصبيحي قائد اللواء39 مدرع الذي قال انه يقود معركة استعادة العاصمة المؤقتة عدن، واللواء سيف القفيش قائد اللواء 115 مشاة الذي قاد معركة استعادة محافظة ابين“.