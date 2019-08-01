عاجل : محافظة جديدة تسقط من يد الانفصاليين

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اعلنت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء سيطرت قواتها على (الحوطة) عاصمة محافظة لحج (جنوبي اليمن).
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه بتويتر ان : «الجيش الوطني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري مدير أمن محافظة لحج سيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة».
واعلن الوزير الارياني ، سيطرة قوات الشرعية على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل.
يتزامن ذلك مع ما حققته قوات الشرعية اليوم من انتصارات كبيرة حيث ،تمكنت من تحرير عاصمة محافظة ابين زنجبار ووصلت الى العاصمة عدن وسيطرت على مديرياتها واهم المواقع فيها بما في ذلك المطار وقصر معاشيق الرئاسي في كريتر.