إنتر ميلان يتفق مع الشياطين الحمر على استعارة سانشيز

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر ميلان الإيطالي، قريبا أكثر من أي وقت مضى.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن إنتر توصل لاتفاق بالفعل مع اليونايتد، يقضي بانتقال سانشيز إلى "النيراتزوري"، لمدة عام على سبيل الإعارة، دون وجود أي بنود خاصة بالشراء.

ومن المقرر أن يصل سانشيز إلى ميلان خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إجراء الكشف الطبي، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميا.واقترح إنتر ميلان دفع حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني صاف من راتب اللاعب، والذي بلغ العام الماضي 12 مليونا (قبل خفض 25% من قيمة العقد، بعد فشل التأهل لدوري الأبطال)، في حين سيتم دفع الجزء المتبقي من قبل اليونايتد.