هل يفرض فيسبوك رسوما على مستخدميه؟ إنتر ميلان يتفق مع الشياطين الحمر على استعارة سانشيز عاجل : الكشف عن «قائد معركة استعادة عدن» وقائد «معركة تحرير أبين» والحكومة تعلن السيطرة على «قصر معاشيق» أوليمبياكوس يجدد فوزه على كراسنودار بفضل العربي للمرة الثانية.. المصارع الجزائري نورين يرفض مواجهة إسرائيلي 5 دول كبرى توجه صفعة للانفصاليين وتعلن موقفا واحدا تجاه اليمن قنوات اخبارية تسيء للجيش اليمني والحكومة تهدد بمقاضاتها والغاء تصاريحها من مأرب .. رئيس الحكومة يعلن عن هدف الشرعية الاول والعرادة يبشر بقرب انجاز مشروع عملاق الجبواني يكشف عن ترتيبات مع السعودية في عدن ويتحدث حول نهاية الانتقالي وعودة الحكومة الميسري يوجه نداء عاجل وتحذير شديد اللهجة
بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر ميلان الإيطالي، قريبا أكثر من أي وقت مضى.
وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن إنتر توصل لاتفاق بالفعل مع اليونايتد، يقضي بانتقال سانشيز إلى "النيراتزوري"، لمدة عام على سبيل الإعارة، دون وجود أي بنود خاصة بالشراء.
ومن المقرر أن يصل سانشيز إلى ميلان خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إجراء الكشف الطبي، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميا.واقترح إنتر ميلان دفع حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني صاف من راتب اللاعب، والذي بلغ العام الماضي 12 مليونا (قبل خفض 25% من قيمة العقد، بعد فشل التأهل لدوري الأبطال)، في حين سيتم دفع الجزء المتبقي من قبل اليونايتد.