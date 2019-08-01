عاجل : الكشف عن «قائد معركة استعادة عدن» وقائد «معركة تحرير أبين» والحكومة تعلن السيطرة على «قصر معاشيق»

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اعلن وزير الإعلام اليمني اليوم الاربعاء تأمين قصر معاشيق الرئاسي في كريتر والسيطرة الكاملة على جيمع مديريات عدن.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، ان ضباط وافراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل.
وأوضح في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه بتويتر، أن الجيش الوطني والاجهزة الامنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير.
واشار ان الأجهزة الامنية تؤمن مبنى مقر وزارة الإعلام وصحيفة ١٤ أكتوبر بالعاصمة المؤقتة عدن في اطار الخطة الامنية لتأمين المقار الحكومية والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وحيا الارياني أبطال الجيش الوطني الذين يقودون الانتصارات التي قالها انها تحققت اليوم.
واوضح الوزير الارياني ان في مقدمة تلك القوات اللواء عبدالله الصبيحي قائد اللواء39 مدرع الذي قال انه يقود معركة استعادة العاصمة المؤقتة عدن واللواء سيف القفيش قائد اللواء 115 مشاة الذي قاد معركة استعادة محافظة ابين.