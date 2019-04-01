قنوات اخبارية تسيء للجيش اليمني والحكومة تهدد بمقاضاتها والغاء تصاريحها

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الإعلام معمر الارياني رفض الحكومة الإساءة للجيش اليمني من قبل قنواتRTالروسية وDW الألمانية، والتأكيد على التزامها بمكافحة الإرهاب.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات "إن الجيش يواجه كلاً من داعش والقاعدة والمليشيا الحوثية".

واستنكر ما وصفها بـ "حملة تضليل"، التي قال إن مراسِلَيّ قناتي "روسيا اليوم" و"دويتشه فيله" مارساها أثناء تغطيتهما لـ "المواجهات الأخيرة بين قوات الجيش ومليشيا المجلس الانتقالي في شبوة.

ووصف الوزير اليمني تغطية مراسلي القناتين، بأنها "تفتقد للمهنية وتتجاوز معايير العمل الصحفي والإعلامي".

وهدد بإلغاء الحكومة تصريح قناة "روسيا اليوم"، ما لم يتخذ مراسلها الحياد والمصداقية في تغطية الشأن اليمني، متهما مراسل القناة بأنه "مناصر للمجلس الانتقالي".

وأكد الارياني "أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي وسيلة إعلامية لا تتحلى بالحياد والمصداقية وتناول الأحداث في اليمن بشكل مهني".

وجدد الارياني التزام الحكومة بمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، والتنسيق مع المجتمع الدولي في ذلك للحد من مخاطره.

وكانت قناة "روسيا اليوم" نقلت عن مراسلها في عدن، أن قتلى وجرحى من أفراد القوات التابعة للمجلس الانتقالي سقطوا في كمين لـ "القاعدة" أثناء مواجهات بمحافظة شبوة، في حين يقول الجيش اليمني أنه نصب كميناً لقوات الانتقالي.

وهو ما أوردته قناة "دويتشه فيله" الألمانية، متسائلة عن العلاقة بين الحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة في اليمن.