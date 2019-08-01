الجبواني يكشف عن ترتيبات مع السعودية في عدن ويتحدث حول نهاية الانتقالي وعودة الحكومة الميسري يوجه نداء عاجل وتحذير شديد اللهجة بيان عاجل وهام من وزارة الداخلية اليمنية وصدور قرارات صارمة عاجل : عدن تتحرر من الانفصاليين والشرعية تسيطر على المطار وتتجه للقصر عاجل.. سيطره شبه كاملة للجيش الوطني على محافظة عدن وفرار جماعي لمليشيا المجلس الانتقالي عاجل : الجيش يصل عدن ويحرر أبين وفرار جماعي لمليشيات الانتقالي .. مستجدات متسارعة زعيم قبائل «حضرموت»يغضب «الانفصاليين» بهذا البيان الشجاع والوطني قوات «الجيش» تستكمل تحرير سلسلة جبال استراتيجية بـ«صعدة» الرئيس الروسي يشتري «آيس كريم» لأردوغان خلال جولتهما في معرض للطيران- شاهد إعلان هام من البنك المركزي اليمني لجميع البنوك التجارية والإسلامية
اعلن وزير يمني اليوم الاربعاء السيطرة على العاصمة عدن وانهاء تمرد الانفصاليين.
واشار وزير النقل صالح الجبواني الى انه سيتم ترتيب القضايا الداخلية في عدن مع التحالف بقيادة السعودية.
وقال الجبواني لقناة بلقيس : سيطرتنا على عدن وإنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي كان بعد تضحيات من الجيش الوطني وقوات الأمن.
واضاف : لا بد من الحفاظ على المصالح العامة والخاصة والحكومة مستعدة للعودة إلى مدينة عدن في أقرب وقت.
وتحدث الجبواني عن ما يسمى المجلس الانتقالي وقاله انه وجد بشكل طارئ في اليمن وكان خنجراً في ظهر الدولة والشعب ونهايته كانت متوقعة.
واكد الجبواني ان عدن باتت بأيدينا وعادت اليوم الدولة لتكون هناك سلطة واحدة تخلصنا من مشروع التفكيك.
ودخلت قوات الشرعية العاصمة عدن اليوم بعد ان سيطرت على ابين واحكمت سيطرتها على مطار عدن واحياء في المدينة بحسب مصادر عسكرية تحدثت لمأرب برس.