الميسري يوجه نداء عاجل وتحذير شديد اللهجة

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وجه وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الاربعاء دعوة الى كافة القيادات العسكرية والأمنية واهالي العاصمة المؤقتة عدن، للحفاظ على الممتلكات وكافة المؤسسات والمصالح العامة والخاصة.

وقال الميسري في نداء عاجل" يتوجب على كافة القيادات الامنية والعسكرية للحفاظ على عدن وحماية اهلها.

وحذر الميسري من حدوث اي اعمال اقتحام لأي منازل او الاعتداء على اي طرف.

وأكد أنه انه لن يتم السماح باي اعمال انتقامية من اي طرف داعيا الى انتهاج سلوك الدولة.

ودخلت قوات الشرعية مدينة عدن واحكمت السيطرة على المطار ومديريات في المدينة وتواصل تطهيرها من الانفصاليين .

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان القوات في طريقها الى قصر معاشيق الرئاسي في كريتر، وسط انهيار كامل لمليشيات الانتقالي الانفصالية.