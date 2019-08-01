عاجل.. سيطره شبه كاملة للجيش الوطني على محافظة عدن وفرار جماعي لمليشيا المجلس الانتقالي

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - خاص

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قوات الشرعية تسيطر على مطار عدن الدولى

‏ قوات الشرعية تدخل احياء المعلا والتواهي بعد السيطرة على خور مكسر. القوات الحكومية تستعيد مديريتي دار سعد والشيخ عثمان في محافظة #عدن.

كما سيطرت القوات الحكومية على الخط البحري المؤدي إلى قصر المعاشيق الرئاسي في #عدن.

وفرار جماعي لمليشيات المجلس الانتقالي.