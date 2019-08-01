عاجل.. سيطره شبه كاملة للجيش الوطني على محافظة عدن وفرار جماعي لمليشيا المجلس الانتقالي عاجل : الجيش يصل مشارف عدن ويحرر أبين وفرار جماعي لمليشيات الانتقالي .. مستجدات متسارعة زعيم قبائل «حضرموت»يغضب «الانفصاليين» بهذا البيان الشجاع والوطني قوات «الجيش» تستكمل تحرير سلسلة جبال استراتيجية بـ«صعدة» الرئيس الروسي يشتري «آيس كريم» لأردوغان خلال جولتهما في معرض للطيران- شاهد إعلان هام من البنك المركزي اليمني لجميع البنوك التجارية والإسلامية جدة... سقوط جزء محدود من سقف في صالة الحجاج - تفاصيل الحادثة تصريح جديد لـ«البركاني» بشأن تمرد «الانتقالي» وهذا ما تعهد به للشرعية تفاصيل ترتيبات سرية بين و«اشنطن» و«الحوثيين»وسفير«ترامب»لدي «اليمن»يقود أخطر مهمة صاروخ بالستي حوثي يسقط في معقل زعيم الجماعة و”التحالف“ يعلق
قوات الشرعية تسيطر على مطار عدن الدولى
قوات الشرعية تدخل احياء المعلا والتواهي بعد السيطرة على خور مكسر. القوات الحكومية تستعيد مديريتي دار سعد والشيخ عثمان في محافظة #عدن.
كما سيطرت القوات الحكومية على الخط البحري المؤدي إلى قصر المعاشيق الرئاسي في #عدن.
وفرار جماعي لمليشيات المجلس الانتقالي.