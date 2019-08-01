عاجل : الجيش يصل مشارف عدن ويحرر أبين وفرار جماعي لمليشيات الانتقالي .. مستجدات متسارعة

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دخل الجيش الوطني مدينة زنجبار اليوم الاربعاء ، عاصمة محافظة أبين وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيات الامارات الانفصالية.
وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان الجيش احكم سيطرته على مركز زنجبار بعد ان استعاد مدينة شقرة فيما يتقدم باتجاه العاصمة عدن.
واوضح المصدر ان قوات الجيش طالبت من مليشيات الانتقالي تسليم عدن دون قتال.
ووصلت قوات الجيش اليمني الى مشارف محافظة عدن وسيطرت على نقطة دوفس بين عدن وابين فيما قوة من الجيش تطارد الفارين من الحزام الأمني في "جعار".
وفرت مليشيات الحزام الأمني من زنجبار الى"جعار" و"يافع" و عدن .
ووصلت قوات الجيش إلى منطقة العلم على بعد 12 كيلومترا من مدينة عدن.