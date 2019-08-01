قوات «الجيش» تستكمل تحرير سلسلة جبال استراتيجية بـ«صعدة»

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أمنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء مواقع حررتها مؤخراً في جبهة النقعة شمال محافظة صعدة.
وحسب "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" فإن أبطال الجيش الوطني استكملت تمشيط وتأمين سلسلة جبال عار ووادي عار وجبال القصوص في جبهة النقعة بمديرية الصفراء، فيما تواصل الفرق الهندسية انتزاع الألغام التي زرعتها المليشيا الانقلابية قبل دحرها منها خلال الأيام الماضية.
وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية قد شنت هجوماً واسعاً خلال اليومين الماضيين تمكنت خلاله من استعادة جبال القصوص وسلسلة جبال عار ووادي عار من سيطرة المليشيا الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وتدور مواجهات يومية في عدد من جبهات القتال في محافظة صعدة تتكبد فيها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة.