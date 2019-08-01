الرئيس الروسي يشتري «آيس كريم» لأردوغان خلال جولتهما في معرض للطيران- شاهد

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تداولت وسائل إعلام روسية صوراً وفيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اشترى بوتين لضيفه مثلجات «آيس كريم» خلال جولتهما في معرض للطيران.

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الروسي لم ينتهك هذه المرة تقليده القديم خلال زيارته معرض «ماكس» الدولي للطيران، وتوجه إلى كشك بيع المثلجات لشراء آيس كريم لضيافة، وزرائه والرئيس التركي ومن برفقتهما.

واختار بوتين لنظيره التركي آيس كريم بالفانيليا، كما اختار لنفسه آيس كريم بالشوكولاتة، وأخرى بكريم بروليه وأعطى للبائعة ورقة نقدية قيمتها 5 آلاف روبل، على الرغم من أن القيمة الإجمالية مقابل الآيس كريم بلغت 210 روبلات. وقال بوتين إعطاء الباقي لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، مازحا: «هذا لتطوير الطيران»، إلا أنه اتضح فيما بعض أن الباقي تم توزيعه لشراء آيس كريم للجميع ممن رافق الرئيس الروسي.

واختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، زيارة عمل إلى روسيا استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة «الأناضول» إن الطائرة التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، وتقل على متنها الرئيس أردوغان والمرافقين له وصلت إلى مطار «اسانبوغا» بالعاصمة أنقرة.

ورافق أردوغان في زيارته وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وفي إطار زيارته، شارك أردوغان في مراسم افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس- 2019)، المقام في مطار جوكوفسكي الدولي، والذي يعتبر أحد أبرز الفعاليات بالعالم في مجال الطيران.

كما عقد أردوغان مع بوتين لقاء مغلقاً أعقبه مؤتمر صحفي مشترك.