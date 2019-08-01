جدة... سقوط جزء محدود من سقف في صالة الحجاج - تفاصيل الحادثة

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة.

وأكدت في بيان صحفي أن الفرق المختصة بمطار جدة باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات تذكر؛ بحسب صحيفة "عكاظ".

وأضافت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.