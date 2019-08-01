تفاصيل ترتيبات سرية بين و«اشنطن» و«الحوثيين»وسفير«ترامب»لدي «اليمن»يقود أخطر مهمة

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تجري الولايات المتحدة الأمريكية ترتيبات سرية لإطلاق محادثات مباشرة مع مليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإطلاق محادثات مباشرة مع الحوثيين بهدف انقاذ الاخير من اي هزيمة مرتقبة.
ووصفت الوكالة التحرك بأنه "قد يفتح قناة مهمة بين إدارة ترامب والحوثيين، في وقت تزداد فيه المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقاً".
ووفقاً للمصادر المطلعة، سيقود المحادثات من الجانب الأمريكي الدبلوماسي كريستوفر هنزل، الذي أصبح في أبريل أول سفير لإدارة ترامب لدى اليمن.