صاروخ بالستي حوثي يسقط في معقل زعيم الجماعة و”التحالف“ يعلق

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أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء 27 اغسطس/آب، سقوط صاروخ باليستي في صعدة، أطلقه الحوثيون من إحدى محافظات شمالي اليمن.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي: إن جماعة الحوثي ”المدعومة من إيران“ أطلقت، اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا من محافظة عمران شمال اليمن، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.
وأوضح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأشار المالكي إلى أن الجماعة مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة عشرات المدنيين.
وأكد أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي“.