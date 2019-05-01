دولة عربية غاضبة من اطلاق صواريخ فلسطينية على اسرائيل وتوجه تهديدا لـ حماس

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أفادت مصادر مصرية، الثلاثاء، بأن مصر هددت حركة حماس بوقف رعاية أي تهدئة مع إسرائيل، إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.
كما أبدت القاهرة غضبها لإطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل أثناء وجود وفد حماس بالقاهرة.
وحذرت مصر حركة حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران، وطالبت حماس بإقرار خطي بالالتزام باتفاقيات التهدئة.
كما طالبت مصر إسرائيل بالالتزام بمبادراتها للتهدئة، بحسب المصادر التي أكدت أن مصر تعمل على هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس.
يذكر أن وفداً من حركة حماس قد وصل، في وقت سابق، القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين حول عدة ملفات، من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، بحسب تعبير فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس على "تويتر".