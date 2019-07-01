قرارات ملكية جديدة يصدرها الملك سلمان من قصر السلام

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واعتمد مجلس الوزراء 9 قرارات جديدة، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما وافق على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه، تفويض معالي وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، كذلك، الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت القرارات أيضا، اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي ( ISCED11.13 ) المحدث وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وحل اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي محل اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 7 / 6 / 1440هـ، و الموافقة على اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة تبوك ، والهيئة العامة للموانئ عن عام مالي سابق.

كما قرر مجلس الوزراء، تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهي وزارات: (المالية ، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية) ، والهيئة العامة للصناعات العسكرية ، وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة من المختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم: محمد بن عبد الله أبو نيان، ومازن بن عبد الرزاق الرميح، وعبد الرحمن بن صالح آل عبيد.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على ترقية بعض المسؤولين إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.