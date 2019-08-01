أول ظهور للرئيس ”هادي“ منذ ”انقلاب عدن“.. كشف فيه عن ”حل سعودي ناجع“ دولة عربية غاضبة من اطلاق صواريخ فلسطينية على اسرائيل وتوجه تهديدا لـ حماس المهمة السرية لطارق عفاش .. تفاصيل قنبلة مدمرة صنعتها أبوظبي للشرعية ... قرارات ملكية جديدة يصدرها الملك سلمان من قصر السلام الملك ”سلمان“ وولي عهده ”محمد بن سلمان“ يناقشان مع مجلس الوزراء السعودي ”انقلاب عدن“.. وهذا ما خرج به الاجتماع بإشراف ولي العهد.. إغراق طائرة مدنية جديدة في مياه الخليج ”البنتاجون“ الأمريكي يكشف حقيقة علاقة قوات الحكومة ”الشرعية“ بتنظيم القاعدة فنان إماراتي في شوارع لندن .. يتمرد على قناعات البعض – فيديو 5 أطعمة سحرية تحمي الإنسان من الشيخوخة صادم.. فصيلة دم تمنع الإنجاب
جددت السعودية، الثلاثاء 27 اغسطس/آب، دعوتها للحكومة اليمنية والأطراف المتنازعة في عدن (جنوب)، إلى عقد اجتماع عاجل بالمملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
ودعا مجلس الوزراء "الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، إلى عقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة".
ولفت إلى أن الهدف من الاجتماع هو "مناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة وتوحيد الصف".
كما يهدف الاجتماع أيضا إلى "التصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنًا مستقرا"، وفق المصدر نفسه.
وقبل أسابيع، سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وفي 10 أغسطس/آب الجاري، دعت السعودية، في بيان لخارجيتها عبر "تويتر"، "الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".
ومنتصف أغسطس/آب الجاري، حمّلت الحكومة اليمنية كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.