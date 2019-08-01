بإشراف ولي العهد.. إغراق طائرة مدنية جديدة في مياه الخليج

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أقدمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأردن، على إغراق طائرة تجارية جديدة في أعماق خليج العقبة.
وقامت السلطة بهذه الخطوة ، بهدف تقديم منتج سياحي فريد وجديد ولاستقطاب هواة الغوص العالميين.
وكانت السلطات المختصة، قد أعلنت أن عملية إغراق الطائرة نوع تراي ستار والتي اشترتها السلطة الخاصة بمبلغ 78 ألف دينار، حيث أشرف عليها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وأعطى إشارة البدء في عملية الإغراق.
وكشفت أنه تم إغراق الطائرة بالتعاون مع الجهات المينائية والبحرية على رأسها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والقوة البحرية الملكية.
وبإغراق هذه الطائرة سيكون للغواصيين ومراكز الغوص منتج سياحي بحري جديد يستهوي الزوار والمختصين وهواة الغوص بإيجاد حياة بحرية متنوعة تحت البحر ذات مناظر خلابة بين الشعاب والحيود المرجانية.
كما ستنضم هذه الطائرة الى المتحف العسكري الذي عملت السلطة الخاصة على إيجاده تحت البحر والذي يحتوي على تشكيل عسكري من مختلف القطع والمعدات العسكري بواقع 19 قطعة عسكرية ما بين الدبابة والمدفع والطائرة لتشكل معلما لأول مرة عالميا فريدا.