فنان إماراتي في شوارع لندن .. يتمرد على قناعات البعض – فيديو

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صدم الفنان الإماراتي، عبد الله بالخير، متابعيه عبر حسابه على “إنستجرام”، بمقطع فيديو سجل له أثناء وجوده في العاصمة البريطانية لندن.
وفاجأ الجميع بإطلالته حيث بدا أنه تخلى عن العباءة التقليدية والشماغ وارتدى ملابس عصرية عملية.
وأشار إلى أنه اعتمد هذا اللوك ليتمكن من الانسجام مع الناس فلا تكشف هويته، إلا أنه لفت الأنظار أكثر بتسريحة شعره التي بدت غريبة جدًا.
وأطلق هذا موجة كبيرة من التعليقات التي تراوحت بين الثناء على طرافة الفنان وبين السخرية من إطلالته.
وحقق المقطع أكثر من 11 ألف مشاهدة وأرفقه بالخير بالتعليق: "مهرجان وحشود، مشي وموسيقى ولأكل وشرب، شيء من مظاهر لندن. وانا كنت هناكمع بوسة من بالخير.
ويشار إلى أنه نشر في وقت سابق فيديو آخر ظهر فيه وهو يسير في شوارع المدينة تحت المطر معتمدًا اللوك الذي اشتهر به. وعلق: “لندن، الهايد بارك، نتكشّت ونتمشّى، وفجأة صب المطر صبيبوشرّدنا المطر”.