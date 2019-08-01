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صادم.. فصيلة دم تمنع الإنجاب

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أجرى باحثون علماء بجامعة هارفارد الأمريكية، العديد من الأبحاث علي فصائل الدم المختلفة توصلوا إلى بعض النتائج الخطيرة، وهي أن أخطر فصيلة دَم هي (AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب)، حيث تعرض أصحابها لعدم الإنجاب؛ والنساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الـدم أكثر عرضة للإصـابة بالسرطان.

وأوضحت الأبحاث أن 8% من الأشخاص يملكون هذه الفصيلة على الأرض، كما أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة، معرضون للإصـابة بتغيرات في الدماغ، والإصـابة بالخرف بنسبة 82%، والجلطة الدماغية.

ومن جانبه، نصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الـدم من يحمل هذه الفصيلة، بإتباع نظام غذائي صحي، وعدم تناول الأغذية الدهنية والزبدة.

 

 
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