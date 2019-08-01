تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار برشلونة يكرم أسطورته كرويف بتمثال أمام ملعب الكامب نو (صور) في بيان رسمي.. اتحاد الكرة المصري يزيد الغموض حول ملف مدرب المنتخب هروب عدد من قيادات المجلس الانتقالي عبر مطار عدن الدولي خارج اليمن .. وبطائرات إماراتية – تفاصيل رسميا.. عادل رامي ينضم إلى فنربخشة التركي صفقة جديدة في اليمن ومستجدات هامة تشهدها الساعات القادمة .. مغادرة الامارات وحسم مصير مليشياتها - تفاصيل صفقة سرية تمت برعاية سعودية وغربية اشادة امريكية بـ الاصلاح وتوافق حول قضايا مهمة واليدومي يعلن موقف الحزب من التطورات الاخيرة الميسري في تسجيل صوتي مهم يعلن : «الأمور محسومة والوضع تغير وقيادات التمرد ترتب وضعها للهروب» ويوجه دعوة لـ «قائد الحزام الامني» حزب الاصلاح يرد ويحدد الجهة التي واجهة تمرد الانتقالي .. تحدى الانفصاليين وهاجم بن بريك الطيران يباغت الحوثيين ويدك أكبر معسكراتهم في صنعاء والانفجارات تهز المنطقة
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وفدا من برشلونة سيغادر اليوم إلى باريس، لتقديم عرض الفريق الكتالوني الأخير لضم نيمار في الميركاتو الجاري.
ويتكون وفد برشلونة من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي.
وسبق لبرشلونة أن قدم عرضا الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد لبرشلونة سيكون على شاكلة الصيغة الأخيرة التي تم عرضها على سان جيرمان لضم نيمار، مع إدراج بطاقة الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي فقد حصانته في "كامب نو" وأصبح متاحا في الميركاتو، بسبب كثرة إصاباته وعدم انضباطه.