في بيان رسمي.. اتحاد الكرة المصري يزيد الغموض حول ملف مدرب المنتخب

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، الملفات المنتظر مناقشتها في اجتماعها غدا الأربعاء، موضحة حقيقة ما أثير عن نيتها إعلان اسم مدرب "الفراعنة" الجديد، عقب الاجتماع.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم: "تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غد الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة بإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب".

وأضاف البيان: "ونظرا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساءالغد، فلن يعقد مؤتمر صحفي في أعقاب الجلسة كما جرت العادة، على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.. ويكتمل في اجتماع غد جميع أعضاء اللجنة بانضمام كابتن محمد فضل، الذي يعود إلى القاهرة اليوم بمشيئة الله".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أقال مدرب "الفراعنة"، المكسيكي خافيير أغيري، مباشرة بعد الإقصاء المفاجئ من الدور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي اختتمت مؤخرا في مصر وتوجت الجزائر بلقبها.