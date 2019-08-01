هروب عدد من قيادات المجلس الانتقالي عبر مطار عدن الدولي خارج اليمن .. وبطائرات إماراتية – تفاصيل

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غادر اليوم مطار عدن الدولي عدد من القيادات العسكرية والمدنية للمجلس الانقلابي " الانتقالي " عبر أحد الطائرات الخاصة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة إلى جهة غير معلومة لكن يعتقد أن الوجه ستكون هي أبو ظبي .
وتأتي هذه المغادرة التي وصفتها قيادات في الجيش الوطني خلال حديث لمراسل مأرب برس "بأنه عملية هروب مبكر لتلك القيادات , خاصة بعد الانتكاسات التي تعرض لها المجلس الانتقالي في كل من شبوة وأبين .
كما جاءت هذه المغادرة بعد ساعات من دعوة لمعالي نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية احمد الميسري وجهها لقيادات في ما يسمى الحزام الامني، تضمنت دعوتهم للالتحاق بالشرعية وترك القتال مع الانفصاليين.
وخاطب الميسري قيادات الانتقالي بقوله ان الوضع تغير، وانهم اخوة، وان الامور منتهية لصالح الدولة.
كما كشفت مصادر حكومية في وقت سابق تفاصيل تسوية وصفقة جديدة تغادر وفقها الامارات من اليمن، وترعاها أميركا وبريطانيا وبإشراف السعودية.
وما تم اليوم من ترحيل قيادات المجلس الانتقالي من عدن ق يكون جزء من تلك الترتيبات التي تمت والتي على ضوئها ستتسلم السعودية كل الملفات الأمينية والعسكرية في الجنوب بدلا من الامارات.