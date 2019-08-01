رسميا.. عادل رامي ينضم إلى فنربخشة التركي

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أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المدافع الفرنسي عادل رامي لموسم واحد على الأقل، بعد أسبوعين من فسخ نادي مرسيليا الفرنسي تعاقده معه لأسباب انضباطية.
وأورد النادي التركي في بيان: "وقعنا عقدا لعام مع خيار عام إضافي، مع المدافع المخضرم" البالغ من العمر 33 عاما، والذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018.
وأرفق النادي بيانه بصور للاعب يرتدي قميص فريقه الجديد.
وكان مرسيليا قد أعلن في 13 أغسطس، فسخ تعاقده مع رامي دون إيضاح أسباب ذلك. لكن تقارير صحفية فرنسية تحدثت عن خلفيات انضباطية، لا سيما غياب المدافع عن حصة تدريبية للنادي الجنوبي في أواخر الموسم الماضي، بغرض المشاركة في برنامج تلفزيوني.
وكان رامي قد انضم إلى مرسيليا في العام 2017 قادما من إشبيلية الإسباني، وساهم في موسمه الأول مع الفريق الجنوبي في قيادته إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لعام 2018، قبل الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن موسمه الثاني شهد تراجع مستواه ومعاناته من الإصابات.