اشادة امريكية بـ الاصلاح وتوافق حول قضايا مهمة واليدومي يعلن موقف الحزب من التطورات الاخيرة

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اشادت امريكا بحزب الاصلاح اليمني اليوم الثلاثاء وقالت انه يساهم في الدفع بالعملية السياسية في اليمن .
والتقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن منير جنيد، وبحث اللقاء المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية.
وأكد اليدومي علي موقف الإصلاح الداعم للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، مبينا بأن أي حلول تتجاوز هذه المرجعيات لن تنجز سلاما شاملا وعادلا ودائما.
وجدد اليدومي التأكيد على أن موقف الإصلاح من كل التطورات في اليمن يأتي في سياق موقفه الثابت الداعم للشرعية باعتباره جزء من منظومتها بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وثمن اليدومي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة الشرعية في إعادة تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وما خلفه من معاناة وكوارث إنسانية، مشيدا بالموقف الأمريكي الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.
من جانبه أشاد القائم بأعمال السفير الأمريكي بدور الإصلاح في الدفع بالعملية السياسية، واكد حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم الحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها.