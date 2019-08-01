الميسري في تسجيل صوتي مهم يوجه دعوة لـ «قائد الحزام الامني» ويعلن : «الأمور محسومة والوضع تغير وقيادات التمرد ترتب وضعها للهروب»

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجه نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية احمد الميسري رسالة لقيادات في ما يسمى الحزام الامني، تضمنت دعوتهم للالتحاق بالشرعية وترك القتال مع الانفصاليين.

وفي تسجيل صوتي ( وصل مأرب برس) اليوم الثلاثاء ، اعطى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة الشرعية، احمد الميسري، الامان والحماية لـ عبد اللطيف السيد، قائد الحزام الامني في أبين ، وطالبه بالتسليم وعدم تفويت الفرصة.

وخاطب الميسري السيد بلغة اخوية .. مؤكدا ان الوضع تغير، وانهم اخوة، وان الامور منتهية لصالح الدولة.

وقال الميسري للسيد بأن عليه ان لايقاتل مع من خدعوه وممن يرتبون اوضاعهم لمغادرة عدن (عيدروس وبن بريك) واخرون .

كما كشف وزير الداخلية في التسجيل الصوتي مسار معركة تحرير المحافظات التي سيطرت عليها مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا وتوعد بالوصول الى عدن وقال انهم لن يتعرضوا لاي قياديات قاتلت مع الانفصاليين ولا لممتلكاتهم.m

وقال الميسري ان الشرعية تسعى لحقن الدماء بما فيها دماء عبداللطيف السيد والشنيني واخرون والحفاظ عليهم وعلى دورهم القادم.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لمأرب برس اليوم ان القائد في الحزام الامني عبداللطيف السيد الذي يتمركز مع قواته في زنجبار عاصمة ابين، رفض وساطة تدخلت لتجنيب المدينة المواجهات والتسليم للشرعية دون قتال.

وتحشد الشرعية قواتها عند مداخل زنجبار وتستعد لتحريرها من الانفصاليين.