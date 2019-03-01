الميسري في تسجيل صوتي مهم يوجه دعوة لـ «قائد الحزام الامني» ويعلن : «الأمور محسومة والوضع تغير وقيادات التمرد ترتب وضعها للهروب» حزب الاصلاح يرد ويحدد الجهة التي واجهة تمرد الانتقالي .. تحدى الانفصاليين وهاجم بن بريك الطيران يباغت الحوثيين ويدك أكبر معسكراتهم في صنعاء والانفجارات تهز المنطقة انشقاق قائد عسكري رفيع عن الانفصاليين وانضمامه للشرعية التحالف يعلن اسقاط طائرة في المجال الجوي اليمني معركة أبين : طرد الانفصاليين من «شقرة» واعلان التوجه الى «عدن» .. وساطة قبلية تفشل والجيش يحشد ويتأهب لـ اقتحام «زنجبار» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئا.... هو الأول من نوعة ر ئيس الوزراء يصدر توجيهات عسكرية بخصوص الوحدات العسكرية المنضمة للشرعية غريفيث يناقش تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع مسؤول خليجي رفيع صنعاء.. الحياة على حافة الموت
رد حزب الاصلاح اليمني على ما تروجه بعض الاطراف جنوب اليمن عن ان الحزب هو من يقود المعارك ضد مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي في شبوة تحديدا.
وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، أن القوات المسلحة هي التي تولت مواجهة التمرد العسكري الذي قام به مايسمى المجلس الانتقالي وليس حزب الإصلاح.
ونفى العديني في تصريحات لموقع قناة الحرة أن تكون هناك وحدات عسكرية تابعة للإصلاح .. وتحدى المجلس الانتقالي أو غيره إثبات عكس هذا.
وقال العديني أن الدستور لا يجيز لأي حزب سياسي إنشاء تشكيلات عسكرية تابعة له بخلاف ما قام به الحوثي والمجلس الانتقالي اللذين أنشآ تشكيلات عسكرية مسلحة خارج الجهاز الرسمي القانوني للدولة".
وأضاف "نحن في الإصلاح نتعرض لإرهاب منظم وممنهج، يستهدف قياداتنا وكوادرنا في محافظات عدن ولحج والضالع وهي مناطق سيطرة الانتقالي الذي مارس فيها ضدنا خطابا تحريضيا غير مسبوق، كما تم اقتحام مقراتنا وإحراقها ومنع العمل السياسي".
وتابع أن "قيادات الإصلاح توزعت بين قتيل ومطارد ومرمي في السجون غير الشرعية التي يديرها الانتقالي الجنوبي بشكل غير قانوني، وقيادة الانتقالي أعلنت استهدافنا صراحة بوسائل الإعلام ودون مواربة في الوقت الذي يتزعم الانتقالي شخصية متورطة بأعمال عنف وإرهاب وإدارة شبكات تدير عمليات اغتيالات وهو هاني بن بريك".