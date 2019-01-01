التحالف يعلن اسقاط طائرة في المجال الجوي اليمني

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 631

أعلنت قوات التحالف العربي اليوم الثلاثاء اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية اطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت عند الساعة (10:21) من صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء).

وأوضح العقيد المالكي أن جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يأتي هذا بعد ساعات من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار ( مسيّرة ) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه الأعيان المدنية ( بخميس مشيط ).