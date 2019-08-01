عبد الملك يصدر توجيهات عسكرية بخصوص الوحدات العسكرية المنضمة للشرعية

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وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بإدراج الوحدات كافة التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني اليمني, بناءً على توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية: إن رئيس الوزراء وجّه بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وشدد الدكتور معين خلال ترأسه اجتماعاً للجنة الأمنية في شبوة على المسؤوليات الكبيرة أمام اللجنة لتأمين المحافظة، مؤكداً وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار.
وأكد أن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية.
وكان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي وجه كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن توجيه وزير الدفاع جاء استجابةً لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.