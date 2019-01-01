غريفيث يناقشان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع مسؤول خليجي رفيع

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التقى الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس، مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لاستئناف المشاورات السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما ناقش الاجتماع مستجدات جهود الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسبل تكثيف المساعي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات اليمنية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني. فيما حضر اللقاء الفريق مدخل الهذلي مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدى اليمن.