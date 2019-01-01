الرعب يجتاح قيادات ميليشيات الحوثي.. حملة اعتقالات لضباط في اجهزة المخابرات ابين تتحرر.. تطهير 11 مديرية وهروب جماعي لمليشيات «الإنتقالي» وقوات «الشرعية» تدخل زنجبار - تفاصيل عاجلة عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق... والرئيس يتخذ قرارا مصيريا هذا ما حدث اليوم «للحوثيين» في محيط مركز مديرية كتاف بـ«صعدة» لواء عسكري تابع «للشرعية» يزف لليمنيين نبأ انتصار ساحق ضد «الانفصاليين» - بيان اللواء «العرادة» يوّقع عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق «مأرب - الجوبة - حريب» دولة كبرى تعلن تعاملها بجديه مع مشروع تمزيق جغرافيا«اليمن» وتتعهد بتحقيق أحلام «الانفصاليين» تفاصيل مكالمة هاتفية هامة أجراها ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”شبوة“ إجبار الإمارات على تسليم منشأة ”بلحاف“ الغازية في ”شبوة“ لقوات ”الشرعية“ وقواتها تنسحب الى ”المكلا“ ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يتعرض لأعنف هجوم سعودي منذ ”انقلاب عدن“ وقياداته في ”وضع حرج“
كشفت مصادر عن حملة اعتقالات نفذتها مليشيات الحوثي استهدفت قيادات أمنية ومخابراتية في صنعاء على خلفية مصرع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا.
وبحسب صحيفة سبق السعودية فقد قالت المصادر إن ما يسمى بالأمن الوقائي اعتقل ستة من ضباط جهاز مخابرات الأمن القومي لمليشيات الحوثي، من بينهم أحد وكلاء الجهاز لم تكشف هويته بعد، وكذلك 11 من قيادات جهاز مخابرات الأمن السياسي بينهم أربعة من الضباط الكبار في الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تبحث عن خلايا مزروعة داخل المؤسسات الأمنية، تم تجنيدها لتنفيذ عمليات تصفية لقيادات حوثية كبيرة مقربة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.
وقالت المصادر إن المليشيات تعيش حالة من الذعر وفقدان الثقة في كل قياداتها وأجهزتها المخابراتية خاصة بعد اكتشاف مخطط لاغتيال وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، وقيادي آخر يعتقد أنه "حسن الصعدي".