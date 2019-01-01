الرعب يجتاح قيادات ميليشيات الحوثي.. حملة اعتقالات لضباط في اجهزة المخابرات

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر عن حملة اعتقالات نفذتها مليشيات الحوثي استهدفت قيادات أمنية ومخابراتية في صنعاء على خلفية مصرع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا.

وبحسب صحيفة سبق السعودية فقد قالت المصادر إن ما يسمى بالأمن الوقائي اعتقل ستة من ضباط جهاز مخابرات الأمن القومي لمليشيات الحوثي، من بينهم أحد وكلاء الجهاز لم تكشف هويته بعد، وكذلك 11 من قيادات جهاز مخابرات الأمن السياسي بينهم أربعة من الضباط الكبار في الجهاز.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تبحث عن خلايا مزروعة داخل المؤسسات الأمنية، تم تجنيدها لتنفيذ عمليات تصفية لقيادات حوثية كبيرة مقربة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.

وقالت المصادر إن المليشيات تعيش حالة من الذعر وفقدان الثقة في كل قياداتها وأجهزتها المخابراتية خاصة بعد اكتشاف مخطط لاغتيال وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، وقيادي آخر يعتقد أنه "حسن الصعدي".