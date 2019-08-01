ابين تتحرر.. تطهير 11 مديرية وهروب جماعي لمليشيات «الإنتقالي» وقوات «الشرعية» تدخل زنجبار - تفاصيل عاجلة

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية في محافظة ابين مساء اليوم الاثنين بان قوات الشرعية تمكنت من طرد مليشيات الانتقالي من 11مديرية في محافظة أبين التي ينحدر منها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان قوات الشرعية قد وصلت قبل قليل الى أطراف زنجبار عاصمة أبين قادمة من أحوار .

وأوضحت المصادر بأن قوات الشرعية تعتزم خلال الساعات القادمة دخول مدينة زنجبار في حال لم تنجح الوساطة المحلية بإقناع مليشيا الانتقالي بتسليم المدينة سلمياً.

وقالت المصادر بان قوات الشرعية بدات بأنزال علم الإنفصال من المؤسسات الحكومية التي كانت قد احتلتها مليشيات الانتقالي.

هذا فيما افادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن لـ"مارب برس"على ان قوات تابعة للمجلس الانفصالي شرعت بنقل شحنات كبيرة من الاسلحة الثقيلة من المعسكرات الواقعة في العاصمة المؤقتة عدن الى محافظة الضالع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الإثنين دعا اللواء الخامس مشاه في محافظة أبين، مليشيا الانتقالي الإماراتي في المحافظة، إلى سرعة تسليم مواقعها وإعلان ولائها للرئيس هادي، والعمل على تجنيب المحافظة للفوضى والاقتتال.

وقال اللواء في بيان له، "ندعو قيادة لقوات المنضوية تحت المجلس الانتقالي الانقلابية في عاصمة المحافظة زنجبار، ومديرية خنفر، الى مراجعة حساباتهم، وتجنيب المنطقة أي فوضى او اقتتال" وطمأن كافة المواطنين بأن الأوضاع مستقرة، وأن الأمور تحت السيطرة". محذرا من "أي قوات من خارج المحافظة، من أي تحشيد صوب محافظة أبين".

ولم يتبقى للقوات الحكومية سوى مديريتين وهما زنجبار (عاصمة المحافظة) ومديرية خنفر، حتى يتم إعلان السيطرة الكاملة على محافظة أبين، وإنهاء سيطرة ميلشيات الانتقالي الإماراتي، والتي اقتحمت المحافظة خلال الأسابيع الماضية، عقب سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

يشار أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الاثنين، من بسط سيطرتها الكاملة على كافة مديريات محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن بعد معارك استمرت خمسة أيام مع مليشيات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي.