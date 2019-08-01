هذا ما حدث اليوم «للحوثيين» في محيط مركز مديرية كتاف بـ«صعدة»

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أحرزت قوات الجيش الوطني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية اليوم الاثنين، تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر موقع الجيش "سبتمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب.
في صعيد متصل.. قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات.
وأسفر القصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.