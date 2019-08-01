هذا ما حدث اليوم «للحوثيين» في محيط مركز مديرية كتاف بـ«صعدة» لواء عسكري تابع «للشرعية» يزف لليمنيين نبأ انتصار ساحق ضد «الانفصاليين» - بيان اللواء «العرادة» يوّقع عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق «مأرب - الجوبة - حريب» دولة كبرى تعلن تعاملها بجديه مع مشروع تمزيق جغرافيا«اليمن» وتتعهد بتحقيق أحلام «الانفصاليين» تفاصيل مكالمة هاتفية هامة أجراها ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”شبوة“ إجبار الإمارات على تسليم منشأة ”بلحاف“ الغازية في ”شبوة“ لقوات ”الشرعية“ وقواتها تنسحب الى ”المكلا“ ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يتعرض لأعنف هجوم سعودي منذ ”انقلاب عدن“ وقياداته في ”وضع حرج“ ”الإمارات“ تطالب وزير يمني بتسليم نفسه لمشرفها ”أبو راشد“ ووزير آخر يكشف تفاصيل ”عرض إماراتي“ تلقاه ”الميسري“ أثناء قيادته معارك ”انقلاب عدت“ اصطدام طائرة سعودية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بطائرة أخرى شاهد.. أول حافلة مدنية مدرعة تركية الصنع - فيديو
أصدرت قيادة اللواء الخامس مشاة بمديرية مودية بمحافظة ابين اليوم الاثنين بيانًا هامًا بشان اخر تطورات الاحداث الأخيرة التي افتعلتها مليشيات الانتقالي بالمحافظة.
مأرب برس يعيد نشر البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
”وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ“
في خضم الأحداث المفصلية التي تعيشها المحافظات الجنوبية ، والتغيرات العسكرية والسياسية على كافة الاصعدة ، فأن القوات المسلحة والجيش الوطني وخلال الأيام الماضية عملت بوتيرة عالية وتحت قيادة الشرعية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على استعادة المعكسرات والمنشئات والمرافق الحكومية من ميليشيات المجلس الانتقالي الانقلابية التي خلقت الفوضى والعنصرية ، ودون مراعاة للعواقب التي اقدم عليها في عدن وأبين وشبوة .
واذ نبارك نحن في قيادة اللواء الخامس مشاة الانتصارات المتتالية التي حققتها قوات الجيش الوطني والأمن في شبوة وعودة المحافظة الى أحضان الدولة ، وما هذه الانتصارات الا بداية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة ، وتشتيت الشرعية والتحالف العربي من هدفة الرئيسي الممثل بالقضاء على المشروع الايراني.
هذا وتؤكد قيادة اللواء الخامس مشاة للرأي العام الآتي :
1- تؤكد قيادة اللواء الخامس مشاة بأن قوات الجيش والأمن قد استكملت بسط سيطرتها الكاملة شرقاً من المحفد وحتى مدينة شقرة الساحلية غرباً.
2- تدعو قيادة اللواء القوات المنضوية تحت المجلس الانتقالي الانقلابي في عاصمة المحافظة زنجبار ومديرية خنفر الى مراجعة حساباتهم وتجنيب المنطقة أي فوضى او اقتتال ، والعمل على تسليم مواقعهم واعلان الولاء لشرعية الرئيس هادي.
3- نتقدم بجزيل الشكر لكل القوى في المنطقة الوسطى بأبين التي اعلنت الانضمام لشرعية الرئيس هادي ، وجنبت المنطقة اي فوضى .
4- نطمئن كافة المواطنين في الداخل والخارج بأن الأوضاع مستقرة وأن الأمور تحت السيطرة .
5- نحذر اي قوات من خارج المحافظة من أي تحشيد صوب محافظة أبين .
6- نثمن الدور الايجابي للتحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية بالتحديد على الاسهام في عودة مؤسسات الدولة .
الرحمة والخلود للشهداء الشفاء للجرحى ..
ودام الوطن حراً عزيزاً ..
صادر عن :
قيادة اللواء الخامس مشاة - مودية