لواء عسكري تابع «للشرعية» يزف لليمنيين نبأ انتصار ساحق ضد «الانفصاليين» - بيان

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدرت قيادة اللواء الخامس مشاة بمديرية مودية بمحافظة ابين اليوم الاثنين بيانًا هامًا بشان اخر تطورات الاحداث الأخيرة التي افتعلتها مليشيات الانتقالي بالمحافظة.

مأرب برس يعيد نشر البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

”وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ“

في خضم الأحداث المفصلية التي تعيشها المحافظات الجنوبية ، والتغيرات العسكرية والسياسية على كافة الاصعدة ، فأن القوات المسلحة والجيش الوطني وخلال الأيام الماضية عملت بوتيرة عالية وتحت قيادة الشرعية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على استعادة المعكسرات والمنشئات والمرافق الحكومية من ميليشيات المجلس الانتقالي الانقلابية التي خلقت الفوضى والعنصرية ، ودون مراعاة للعواقب التي اقدم عليها في عدن وأبين وشبوة .

واذ نبارك نحن في قيادة اللواء الخامس مشاة الانتصارات المتتالية التي حققتها قوات الجيش الوطني والأمن في شبوة وعودة المحافظة الى أحضان الدولة ، وما هذه الانتصارات الا بداية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة ، وتشتيت الشرعية والتحالف العربي من هدفة الرئيسي الممثل بالقضاء على المشروع الايراني.

هذا وتؤكد قيادة اللواء الخامس مشاة للرأي العام الآتي :

1- تؤكد قيادة اللواء الخامس مشاة بأن قوات الجيش والأمن قد استكملت بسط سيطرتها الكاملة شرقاً من المحفد وحتى مدينة شقرة الساحلية غرباً.

2- تدعو قيادة اللواء القوات المنضوية تحت المجلس الانتقالي الانقلابي في عاصمة المحافظة زنجبار ومديرية خنفر الى مراجعة حساباتهم وتجنيب المنطقة أي فوضى او اقتتال ، والعمل على تسليم مواقعهم واعلان الولاء لشرعية الرئيس هادي.

3- نتقدم بجزيل الشكر لكل القوى في المنطقة الوسطى بأبين التي اعلنت الانضمام لشرعية الرئيس هادي ، وجنبت المنطقة اي فوضى .

4- نطمئن كافة المواطنين في الداخل والخارج بأن الأوضاع مستقرة وأن الأمور تحت السيطرة .

5- نحذر اي قوات من خارج المحافظة من أي تحشيد صوب محافظة أبين .

6- نثمن الدور الايجابي للتحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية بالتحديد على الاسهام في عودة مؤسسات الدولة .

الرحمة والخلود للشهداء الشفاء للجرحى ..

ودام الوطن حراً عزيزاً ..

صادر عن :

قيادة اللواء الخامس مشاة - مودية