اللواء «العرادة» يوّقع عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق «مأرب - الجوبة - حريب» دولة كبرى تعلن تعاملها بجديه مع مشروع تمزيق جغرافيا«اليمن» وتتعهد بتحقيق أحلام «الانفصاليين» تفاصيل مكالمة هاتفية هامة أجراها ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”شبوة“ إجبار الإمارات على تسليم منشأة ”بلحاف“ الغازية في ”شبوة“ لقوات ”الشرعية“ وقواتها تنسحب الى ”المكلا“ ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يتعرض لأعنف هجوم سعودي منذ ”انقلاب عدن“ وقياداته في ”وضع حرج“ ”الإمارات“ تطالب وزير يمني بتسليم نفسه لمشرفها ”أبو راشد“ ووزير آخر يكشف تفاصيل ”عرض إماراتي“ تلقاه ”الميسري“ أثناء قيادته معارك ”انقلاب عدت“ اصطدام طائرة سعودية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بطائرة أخرى شاهد.. أول حافلة مدنية مدرعة تركية الصنع - فيديو طليقة الوليد بن طلال.. فجرت مفاجأة جديدة احصل على الجنسية التركية
وقع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ، اليوم الإثنين عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق (مأرب الجوبة - المناقل - حريب) بالمحافظة بطول 83 كيلو متر بتمويل من السلطة المحلية.
وخلال مراسيم التوقيع مع مؤسسة ديمان للتجارة والمقاولات العامة أكد المحافظ العرادة اهتمام قيادة السلطة المحلية بصيانة كافة الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، مشيراً إلى أن محافظة مأرب بموقعها المتوسط تمثل نقطة عبور دولية تربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية والشرقية ، وممراً رئيسياً للتجارة المحلية والخارجية.