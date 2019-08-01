اللواء «العرادة» يوّقع عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق «مأرب - الجوبة - حريب»

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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وقع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ، اليوم الإثنين عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق (مأرب الجوبة - المناقل - حريب) بالمحافظة بطول 83 كيلو متر بتمويل من السلطة المحلية.

وخلال مراسيم التوقيع مع مؤسسة ديمان للتجارة والمقاولات العامة أكد المحافظ العرادة اهتمام قيادة السلطة المحلية بصيانة كافة الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، مشيراً إلى أن محافظة مأرب بموقعها المتوسط تمثل نقطة عبور دولية تربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية والشرقية ، وممراً رئيسياً للتجارة المحلية والخارجية.