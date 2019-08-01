دولة كبرى تعلن تعاملها بجديه مع مشروع تمزيق جغرافيا«اليمن» وتتعهد بتحقيق أحلام «الانفصاليين»

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن سفير بريطانيا لدي اليمن مايكل آرون، تعامل بلاده بجدية وواقعية مع اهداف ومطالب ما يسمي المجلس الانتقالي "الانفصالي".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي المدعو عيدروس الزُبيدي وفقاً لموقع المجلس الانقلابي.

وأكد السفير البريطاني مايكل آرون، على أن للجنوبيين الحق في تحديد مستقبلهم ومصيرهم ضمن آلية يتم الاتفاق عليها في اشارة الى (انفصالهم عن الشمال) .

ويأتي لقاء السفير البريطاني لدي اليمن ، بزعيم الانفصاليين عقب تلقي مليشيات الاخير انتكاسة ساحقة إثر فشلها الجمعة في اقتحام مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، بعدما صدتها قوات الشرعية ، وتمكنت من طردها وإسقاط انقلابها.

وتدعم بريطانيا علناً المشروع الانفصالي الذي يقودة المدعو عيدروس الزبيدي والذي يهدف الى تمزيق جغرافيا اليمن.