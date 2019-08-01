تفاصيل مكالمة هاتفية هامة أجراها ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”شبوة“

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الاثنين 26 اغسطس/آب، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوه محمد بن عديو للاطلاع على مستجدات الأوضاع عقب أحداث التمرد التي قادتها ميليشيات ما تسمى بالمجلس الانتقالي.

وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره للجهود والتضحيات التي اجترحها منتسبي الجيش والأمن وأبناء شبوه في وجه مشاريع الانقلاب الحوثي ومشاريع الفوضى والتمرد الأخرى.

وقال نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي: "إن محافظة شبوه تصنع التاريخ على الدوام وتنتصر اليوم لليمن الاتحادي بمساندتها للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتصنع التاريخ وتثبت ثقة اليمنيين بها برفضها للملشنة أياً كان توجهها أو اتجاهها".

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشرعية في مختلف المجالات وتضحياتها الكبيرة لدحر الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية وتأكيدها المستمر وفي مختلف المحافل على أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه تحت راية الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.

ودعا نائب الرئيس كل اليمنيين إلى التكاتف وإعلاء قيم التسامح والإخاء ورص الصفوف لدرء المخاطر التي تهدد بلادنا وفي المقدمة منها المشروع الحوثي الإيراني والعمل على استعادة الدولة اليمنية ورفض كل من يحاول أن يحرف مسار معركتنا الوطنية والجمهورية، منوهاً إلى اهتمام وسعي الشرعية والحكومة بشبوه وتكثيف الجهود لتثبيت الأوضاع فيها وتلبية متطلباتها الخدمية والتنموية.

من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام وللمتابعة المستمرة للقيادة السياسية، مؤكداً بأن أجهزة الجيش والأمن وأبناء المحافظة ملتزمون بمساندة الدولة ورفض محاولات الاعتداء على مؤسساتها وعلى الممتلكات العامة والخاصة.