إجبار الإمارات على تسليم منشأة ”بلحاف“ الغازية في ”شبوة“ لقوات ”الشرعية“ وقواتها تنسحب الى ”المكلا“

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أحكمت القوات الحكومية، الاثنين 26 اغسطس/آب، سيطرتها الكاملة على كافة مديريات محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، وذلك في ظل انسحاب قيادة القوات الإماراتية وسيطرة الجيش التابع للحكومة الشرعية على كافة المواقع العسكرية.

ووصلت قوات الجيش إلى منقطة بلحاف الساحلية في مديرية رضوم والتي تقع فيها مُنشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت قوات "اللواء الأول نخبة شبوانية" المدعوم من الإمارات، ولاءه للحكومة الشرعية اليمنية؛ في حين انسحبت نحو 50 مدرعة إماراتية كانت تتمركز في المنطقة واتجهت نحو مدينة "المكلا" برفقة ضباط إماراتيين.

وقالت مصادر في منشأة بلحاف إن قوات الجيش تسلمت المنشأة، مشيرة الى ان ”عملية استلام وتسليم جرت بين قوات اللواء الأول بالنخبة الشبوانية المدعوم إماراتيا والقوات الموالية للحكومة الشرعية، بإشراف ضباط سعوديين وإماراتيين“.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر محلية إن الجيش سيطر على مواقع نفطية ومعسكرات بالمحافظة من بينها القاعدة العسكرية في عزان. كما تثجهت قيادة القوات الإماراتية إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت المصادر إن اللواء الأول نخبة شبوانية في منشأة بلحاف أعلن ولاءه للحكومة اليمنية، كما أعلن اللواء السادس بقوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي، والمتمركزة في منطقة حراد في صحراء شبوة، ولاء قيادته وانضمامها للجيش الوطني وموالاتها للسلطة المحلية.

وأشارت إلى أن قوات الحكومة سيطرت على القاعدة العسكرية الكبرى للنخبة الشبوانية في مدينة عزان التي تبعد مسافة 95 كلم عن مدينة عتق مركز محافظة شبوة، كما سيطرت على معسكرات النخبة في مديريات عدة بمحافظة شبوة، وأوضحت المصادر أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على مركز مديرية حبان ومعسكر الرمضة الإستراتيجي شرقي المحافظة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري أن قوات الحكومة الشرعية تقدمت نحو منطقة مفرق الصعيد ومنطقة النقبة، وسيطرت عليهما بعد اشتباكات محدودة مع قوات المجلس.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن قوات الحكومة سيطرت على نقاط عدة في منطقة مرخة والسلف على الطريق بين مدينة عتق ومديرية بيحان غربي المحافظة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أمس أن قيادة القوات المشتركة للتحالف شكلت لجنة سعودية إماراتية للعمل بدءا من اليوم على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين، واستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.

وأصدرت وزارتا الخارجية السعودية والإماراتية بيانا مشتركا رفضتا فيه ما أسمتاها الاتهامات وحملات التشويه ضد الإمارات على خلفية الأحداث الأخيرة في الجنوب اليمني.