”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يتعرض لأعنف هجوم سعودي منذ ”انقلاب عدن“ وقياداته في ”وضع حرج“

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شنت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، اليوم الاثنين 26 اغسطس/آب، أعنف هجوم على ما يسمى بـ”المجلس الإنتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات على خلفية أحداث التمرد المسلح الذي يقوده على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن منذ 10 أغسطس/آب الجاري.

وقالت الصحيفة السعودية: ”رغم الدعوات المتكررة من تحالف دعم الشرعية باليمن الذي تقوده المملكة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتسليم المعسكرات والمقار الحكومية في عدن للحكومة الشرعية، كشف المجلس الانتقالي نياته التوسعية في السيطرة على جميع المحافظات في الشطر الجنوبي من اليمن“.

وأضافت: وبخاصة احتلاله لمحافظة أبين، في وقت كان رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وأعضاء الوفد يتواجدون في جدة لإجراء مباحثات مع الحكومة الشرعية، التي اشترطت للدخول فيها تسليم كامل المعسكرات والمقار الحكومية، وهو ما لم يتم رغم موافقات المجلس المتكررة التي لم يف بها.

وأشارت الى أن المجلس الانتقالي لم يكتفي بالسيطرة على عدن وأبين فامتدت أطماعه نحو شبوة رغم التحذيرات المتكررة من قبل تحالف دعم الشرعية، ومن المملكة تحديدا، بضرورة تحكيم العقل واللجوء إلى الحوار الذي يوحّد اليمنيين في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية التي تعتبر المستفيد الأكبر مما يحدث في الجنوب

ونوهت بأن قادة ”الانتقالي“ مارسوا تمردهم باتجاه شبوة التي كانت عصية عليهم، وكشفت نياتهم التوسعية، وهشاشة معداتهم العسكرية، وعدم وجود حاضنة قوية لهم في شبوة وعاصمتها عتق التي لقّن أبطالها قوات الانتقالي دروسا لن ينسوها وهم ينكسرون أمام من وضعوا الشرعية أمام أعينهم.

وتابعت الصحيفة: جاءت ملحمة شبوة لتبرهن أن الرهان على إلغاء الشرعية اليمنية خاسر، وأن أي محاولات للتمرد وإن حققت أهداف قادة التمرد وقتياً لن تدوم أو تستمر باعتبار أن الشرعية تتمتع بغطاء دولي

وأكدت أنه لا يمكن تمرير مثل هذه الأعمال التي تضعف من موقف الجيش الوطني في مواجهة المشروع الإيراني الذي تنفذه بالوكالة المليشيات الحوثية الإيرانية.

ونقلت ”عكاظ“ عن مراقبين تأكيدهم أن موقف المجلس الانتقالي أصبح ضعيفا فاقدا للمصداقية لعدة اعتبارات؛ أهمها انقلابه على الشرعية واحتلال المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن، وعدم الوفاء بما التزم به وتسليمها والانخراط في حوار مع الحكومة الشرعية، وإنما مارس توسعه في أبين إلى أن تلقى الضربة الموجعة في شبوة التي كسرت كبرياءه وغطرسته، وجعلت قادته يراجعون حساباتهم، ولعل وعسى أن يعودوا إلى رشدهم وينسحبوا من جميع ما تمت السيطرة عليه بقوة السلاح.

ولفتت إلى أن موقف الانتقالي حرج جداً في شبوة، لكنهم عادوا وأكدوا أن الأيام القادمة ربما تنذر بمواجهات غير محسوبة ربما تغيّر موازين القوى في شبوة بحسب صحيفة عكاظ السعودية