”الإمارات“ تطالب وزير يمني بتسليم نفسه لمشرفها ”أبو راشد“ ووزير آخر يكشف تفاصيل ”عرض إماراتي“ تلقاه ”الميسري“ أثناء قيادته معارك ”انقلاب عدت“

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار ـ رصد خاص

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كشف وزير في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، عن عرض إماراتي تلقاه وزير الداخلية أحمد الميسري، أثناء قيادته للمعارك ضد مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في عدن قبل سقوطها بأيديهم.

وقال وزير النقل صالح الجبواني، في مقابلة بثت مساء امس الأحد، على قناة اليمن الفصائية، ان ”شخصا إماراتيا يدعى أبو راشد كان يتواصل مع وزير الداخلية عند انقلاب عدن، ويعرض عليه أن يسلم نفسه للحزام الأمني وسيقوم بتأمينه”.

وعن حزب ”الاصلاح“ قال الوزير الجبواني أنها ”شماعة أوجدتها الإمارات لكي تمرر أهدافها، علما بأنه حزب يؤمن بالشرعية وكل قيم الدولة”.

وكشف الوزير عن ”ثلاث محاولات انقلابية قامت بها الإمارات لتصفية الدولة في جنوب اليمن“.

وأكد ان دولة الإمارات ”تريد السيطرة على منابع الثروة وسواحل اليمن لتتحكم بالمشهد كله“.

وقال وزير النقل ان ”انسحاب الإماراتيين من اليمن كذبة كبيرة ولديهم مشروع يمن مناطقي مفكك“، مشيرا الى ان ”الإماراتيين يشرفون على القتال في شبوة وان طائراتهم تمد المليشيات في حضرموت بالسلاح“.

ولفت الى ان ”خطر إيران واضح، بينما دور الإمارات هو دور غادر في ثياب صديق"، مؤكدا ان ”السعودية كانت تتلقى تقارير كاذبة من الإمارات“.

وعبر عن أمله في أن ”تتخذ الرياض موقفا أكثر صرامة“.