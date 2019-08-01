اصطدام طائرة سعودية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بطائرة أخرى شاهد.. أول حافلة مدنية مدرعة تركية الصنع - فيديو طليقة الوليد بن طلال.. فجرت مفاجأة جديدة احصل على الجنسية التركية انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ أشهر.. الدولار يتعدى الـ600 (تعرف على أسعار الصرف) ترامب ومن جوار السيسي يثير غضب دول الخليج ويعلن عن طموحاته الخطيرة حول مستقبل إيران من شبوة .. الحكومة تحسم أمر الوحدات العسكرية التي اعلنت انضمامها للشرعية وتصدر توجيهات مهمة السعودية ترد رسميا على إغلاق المعاهد القرآنية بالمملكة بعد طردهم من شبوة .. ضربة جديدة للانفصاليين في أبين د أحمد بن عطية متحدثا باسم بعثات الدول العربية في حفل تكريمي بمكة المكرمة
كشفت صحيفة سعودية عن حدوث اصطدام بين طائرتين سعودية وأخرى إثيوبية، على مدرج أحد المطارات السعودية، أمس الأحد.
ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، نقلا عن مصادرها، مشيرة إلى أن جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اصطدم بطائرة أخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة الأولى تابعة للخطوط الجوية السعودية، وكانت في رحلة رقم 1056 المتجهة من جدة إلى الرياض.
وأوضحت أن الطائرة السعودية اصطدمت مع الطائرة الإثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في اصطدامها بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.