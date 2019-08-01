شاهد.. أول حافلة مدنية مدرعة تركية الصنع - فيديو

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كشفت شركة “آق دنيز” التركية المساهمة للخدمات الأمنية، النقاب عن أول حافة “أدبا – Adba” التي تعد أول مدنية مدرعة مصنوعة بإمكانات محلية ووطنية في البلاد.
وفي معرض تعليقه على الأمر، قال بولنت أوزكان، المدير العام لمجموعة “ماي” الشريكة لـ “آق دنيز”، إنهم نجحوا في تصنيع الحافلة المذكورة بعد جهود بحث وتطوير استمرت لعامين ونصف، معرباً عن استعدادهم التام للإنتاج المتسلسل.
وأضاف أن الحافلة المذكورة فريدة من نوعها حول العالم من حيث جودة المميزات والخصائص الأمنية التي تمتاز بها، مشيراً إلى وجود حافلات مدرعة حالياً في الأسواق، إلا أنها دون المستوى الأمني لـ “أدبا”.
وأشار إلى أن الزجاج المدرع للحافلة، ضد الكسر والاحتراق بأي شكل من الأشكال، كما تم تصميم مقاعدها بشكل خاص بحيث يتناسب مع طبيعة المركبة.
واختتم “أوزكان” حديثه بالقول إن الحافلة المدرعة تتسع لـ 25 راكباً، وهي مصنّعة لنقل القوات الأمنية والعسكرية إلى كافة المناطق الخطرة، ونقل المسجونين بأمان، أو إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع وغيرها من المهام المختلفة.
هذا وتواصل شركات الصناعات الدفاعية التركية، تعزيز موقعها في قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم.
وشهدت تركيا خلال الأعوام الأخيرة، طفرة في مجال الصناعات الدفاعية، وباتت تسد أغلب احتياجاتها الذاتية في الدفاع، لتتخطّى ذلك مؤخراً إلى تصدير منتجاتها الدفاعية إلى العديد من بلدان العالم.