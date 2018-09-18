احصل على الجنسية التركية

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صدر قرار تركي بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الحصول على الجنسية التركية وتم اعلان ذلك في الجريدة الرسمية.

وقد شمل القرار تغييرات جديدة وتعديلات في شروط الحصول على الجنسية التركية وهي كالتالي:

شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار بدلا من مليون دولار عليه (عدم بيعه) لمدة 3 سنوات.

استثمار ثابت بقيمة 500 ألف دولار بدلا من 2 مليون دولار.

توفير فرص عمل لـ 50 مواطن تركي بدلا من 100 مواطن تركي.

تم تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية ليصبح 500 ألف دولار بدلا من 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات.

إذا توفرت أحد هذه الشروط فأنت مؤهل رسميا للحصول على الجنسية التركية. وهذه التعديلات تأتي في اطار تسهيلات الحكومة التركية للمستثمرين الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار في تركيا.

لا ننسى أيضا أنه بجانب هذه الشروط يمكنك القدوم الى تركيا والاستثمار فيها عن طريق تاسيس شركة في تركيا لتحصل على إذن العمل أو ما يسمى أيضا بـ اقامة عمل والاحتفاظ به لمدة 5 سنوات متتالية والذي يمنحك أيضا الجنسية التركية.

للاستفسار تواصل مع شركة العلا للخدمات العامة

مميزات الجنسية التركية

يمكن للمواطن التركي السفر إلى 102 دولة بسهولة

بعض هذه الدول تطلب تأشيرة دخول )فيزا(، والبعض اآلخر يمنح

المواطن التركي تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة-عند-الوصول في المطار

أغلبية هذه الدول تعطي الحق للمواطن التركي باإلقامة على أراضيها لفترة

تتراوح بين 30 إلى 90 يوم

دول يدخلها المواطن التركي بدون فيزا

أسيا

البحرين

هونغ كونغ

إندونيسيا

اليابان

الاردن

كازاخستان

الكويت

لبنان

ماليزيا

سلطنة عمان

قطر

سنغافورة

كوريا الجنوبية

أوروبا

ألبانيا

أرمينيا

أذربيجان

روسيا البيضاء

البوسنة

جورجيا

كوسوفو

مقدونيا

مولدوفا

الجبل األسود

قبرص الشمالية )التركية(

صربيا

أوكرانيا

أفريقيا

كينيا

ليبيا

مدغشقر

موريشيوس

المغرب

السنغال

جزر سيتشل

دولة جنوب أفريقيا

تنزانيا

تونس

الاميركيتين

األرجنتين

جزر الباهاما

البرازيل

تشيلي

كولومبيا

المكسيك

باناما

الباراغواي

البيرو

األوروغواي

المستندات المطلوبة

المستندات الشخصية

1 جوازات السفر للمتقدمين )سواء شخص واحد أو عائلة(، مع ترجمة صور

عنها إلى اللغة التركية وتصديق الصور من الكاتب بالعدل )النوتر( في تركيا

2 إيصال تسديد رسوم الخدمة من الصندوق المالي

3 الحالة المدنية، إذا متزوج/متزوجة شهادة زواج، وإذا مطلق/مطلقة شهادة

الطالق، وإذا أرمل/أرملة شهادة وفاة

4 إذا متزوج بيان عائلي/دفتر عائلي وعقد الزواج

5 شهادة الميالد )أو قيد النفوس( التي تعرض المعلومات الشخصية

للمتقدمين

6 صور شخصية بيومترية عدد 2 لكل فرد

المستندات المطلوبة

مستندات العقار

1 الطابو )سند ملكية العقار الذي تم شراؤه( أو عقد البيع والشراء موثق من

قبل “الكاتب بالعدل” )النوتر(

2 إيصاالت البنك وكشوف الحسابات البنكية التي تم بموجبها سداد قيمة

العقار وتحويلها من حساب البائع إلى حساب المشتري*

3 وثيقة الكشف على العقار من قبل مؤسسة تقييم مرخصة من الدولة التركية

*يشترط أن تكون صادرة بعد تاريخ صدور القرار

الخطوات الرئيسية

1 اختيار العقار أو مجموعة العقارات المناسبة )قد تكون أرض، منزل، مكتب أو

محل تجاري( يشترط أن تكون قيمتها 250 ألف دوالر أميركي أو أكثر

2 تقييم هذه العقارات من قبل شركات مرخصة من الحكومة التركية، للتأكد من

أن القيمة الفعلية للعقارات مطابقة لشرط المبلغ

3 تجهيز األوراق في مركز األجانب الخاص بالتقديم على الجنسية

4 إرسال المعاملة إلى المركز الرئيسي إلدارة النفوس والهجرة، وأخيراً إلى الوزارة

للموافقة عليها واستكمال بقية المدة

للاستفسار تواصل مع شركة العلا للخدمات العامة

اسئلة شائعة حول الجنسية التركية

1 هل يستوجب الحصول على إقامة سياحية أو إقامة مستثمر؟

يفضل الحصول على إقامة سياحية قبل بدء عملية الشراء وعملية التقدم

بالطلب للحصول على الجنسية.

2 هل يمكن تسديد المبلغ على دفعتين في فترتين متقاربتين؟

يمكن تسديد المبلغ على دفعتين متقاربتين، ولكن يُفضّل أن لا يكون الفارق

الزمني طويل وذلك تجنباً ألي إشكاليات تتعلق باختالف سعر الصرف.

3 هل ستحصل زوجتي وأولادي على الجنسية التركية معي؟

نعم، ستحصل كل من زوجتك وأوالدك )من منهم تحت سن 18 عاماً( على

الجنسية التركية، حيث يتم التقديم للعائلة بالكامل في ملف واحد.

4 هل تحصل جميع الزوجات على الجنسية

ان كان الشخص متزوج من أكثر من زوجة فإنه يتوجب عليه اختيار زوجة واحدة فقط للحصول على الجنسية التركية ويتوجب عليه الحصول على موافقة الزوجة الثانية عن طريق كاتب العدل Noter.

5 هل أستطيع شراء أكثر من عقار وتقديمها، أم يشترط عقار واحد فقط؟

نعم، تستطيع أن تقدم عدة عقارات في ملفك بشرط أن تقدمها معاً، وأن

يكون مجموع قيمتها أكثر من 000,250 دوالر أميركي عند تقديم الطلب، ويمكن

أن تكون في أكثر من منطقة في تركيا، كما يجوز أن تكون شقق أو فلل أو أراض

أو محالت تجارية أو مكاتب.

6 كيف سيتم تقييم قيمة عقاراتي؟

سيتم تخمين قيمة العقارات الحقيقية من قبل شركات تخمين SPK وهي

شركات معتمدة من الحكومة التركية، وسيتم تقديم تقارير التخمين في الملف

الخاص بك.

7كم الفترة القانونية المقبولة لعمر تقرير تخمين العقارات؟

لا يُسمح أن يتجاوز عمر تقرير التخمين الثلاثة أشهر كحد أقصى قبل تقديمه

في الملف.

8 في حال شرائي لعقار، كم من الممكن أن يختلف التقييم عن سعر الشراء

بشكل تقريبي؟

قد يختلف التقييم بنسبة نزوالً أو صعوداً تقدر بحوالي 2 إلى 5 بالمئة من القيمة

اإلجمالية للعقار، وقد تكون القيمة نفسها.

9 هل يحب شراء العقار بالدولار الامريكي ام يمكن شراءه باي عملة اخرى؟

لا يتوجب شراء العقار بالعملة الأجنبية (الدولار) ولكن سيتم احتساب قيمة العقار المدفوع بنفس قيمه العملة الأجنبية في يوم الشراء. على سبيل المثال: قمت بالشراء يوم 04/10/2018 ودفعت بالليرة التركية فعند التقديم للجنسية يتم احتساب السعر حسب سعر صرف العملة في نفس يوم الشراء.

10 هل أستطيع دفع قيمة العقارات نقداً عند الشراء؟

يستوجب أن يكون الدفع عبر حوالة بنكية حصراً من حسابك البنكي الشخصي

إلى الحساب البنكي الخاص بالبائع، ويمكن التحويل من داخل أو خارج تركيا.

كما سيُطلب منك تقديم اإليصاالت البنكية المثبتة لذلك على أن تكون موثقة

من بنك المرسل وبنك المستقبل.

11هل يمكنني بيع عقاراتي مباشرة؟

لا، سيُطلب منك كتابة تعهد على صك الملكية أو عقد البيع والشراء بعدم بيع

العقارات لمدة 3 سنوات.

12هل هناك شروط معينة للعقار نفسه؟ هل أستطيع شراء عقار مُدرٍ

للدخل وأقوم بتأجيره؟

ال يوجد أي شروط متعلقة بالعقار عدا أن يكون بقيمة 000,250 دوالر أميركي أو

أكثر، ويمكنك شراء العقار الذي تفضله كما يمكنك تأجيره )عقار سكني أو

تجاري( أو ممارسة أعمالك ضمنه )عقار تجاري(.

13 لدي عقارات كنت قد اشتريتها سابقاً في تركيا، هل يمكنني االستفادة

منها؟

الجواب من عدة نقاط:

لالستفادة من قانون الجنسية مقابل 000,250 دوالر أميركي، يتوجب

عليك شراء العقارات بعد تاريخ 19/09/2018

لالستفادة من قانون الجنسية مقابل 000,000,1 دوالر أميركي،

تستطيع تقديم عقاراتك التي اشتريتها في الفترة ما بين صدور

2018/09/18 ولغاية 2017/01/12 بين ما أي، القرارين

وعليه فإن العقارات التي اشتريتها قبل 18/09/2018 لن تستطيع

االستفادة منها عن كانت قيمتها أقل من 000,000,1 دوالر أميركي

14 هل يمكنني شراء عقار أخي؟، وأخي يشتري عقاراتي؟ ومثلها كمثال عقارات

زوجتي أو عقارات أوالدي؟

لايمكنك ذلك! يشترط عليك شراء العقارات من شخص تركي أو شركة

تركية مؤسسة برأس مال تركي حصراً. كما لن تستفيد من العقارات المشتراة

من أجانب.

15 هل يمكنني التقسيط والتقديم على الجنسية؟

يمكنك ذلك في حال تجاوزت قيمة الدفعة األولى من ثمن العقار 000,250 دوالر

أميركي، وتم إكمال األقساط بعد ذلك، على سبيل المثال: قيمة العقار اإلجمالية

000,450 دوالر أميركي والدفعة األولى للعقار 000,260 دوالر، يمكنك تقديم

الطلب للحصول على الجنسية مباشرة؛ لكن، في حال كانت قيمة العقار

اإلجمالية 000,250 دوالر أو أكثر، وتم تسديد دفعة أولى بقيمة أقل من 000,250

دوالر، يتوجب عليك حينها االنتظار لتسديد المبلغ بالكامل قبل تقديم طلب

الجنسية.

16 كم تستغرق عملية التملك والتقييم واستخراج األوراق الرسمية؟

عملية التقييم تحتاج حوالي ثلاثة أيام، ويومين إلى ثلاثة لاستخراج الطابو، ومن

خمسة إلى عشرة أيام لتجهيز األوراق في مركز األجانب الخاص بالتقديم على

الجنسية، وبعد ذلك تُرسل المعاملة الى المركز الرئيسي إلدارة النفوس

والهجرة حيث تستغرق بين خمسة إلى سبعة أيام وأخيراً إلى الوزارة للموافقة

عليها وهناك تُستكمل بقية المدة.

17 هل تسمح الحكومة التركية بازدواج الجنسية؟

نعم تسمح الحكومة التركية بازدواج الجنسية.. ولكن يعود الامر الى بلدك الأصل ان كانت تسمح بالازدواج أو لا.

18 الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار مبلغ الف دولار او ايداعهم هل يتوجب ان يكون المبلغ بالليرة التركية؟

لا يشترط ان تكون العملة بالليرة التركية. حسب نص القانون أي عمله تعادل هذا المبلغ , ويجب ان يبقي في البنك لثلاث سنوات مع حجز هذا المبلغ , الشرط الوحيد يجب ان يكون المبلغ مودع في أحد البنوك العاملة في الأراضي التركية.

19 هل يمكن استخدام المبلغ المودع للحصول على قرض او اعتباره كرهن لدى البنك؟

الامر عائد للبنك! ما يهم الدولة هنا هو وثيقة تجميد المبلغ.. فاذا وافق البنك على هذا الاجراء فلا ضرر لأنه لم يتم سحب أي جزء من هذا المبلغ

20 هل يتم احتساب اي ضرائب على المبلغ المودع

ان كنت قد اودعت المبلغ بحساب بدون فوائد فأنه لن يتم استقطاع أي ضرائب من الحساب.. اما في حالة ان كان المبلغ بالفوائد فسيتم احتساب ضرائب على الفوائد وهي 24% من الفائدة السنوية. يرجي العلم ان هذا الرقم قد يتغير في أي وقت حسب معطيات الاقتصاد.