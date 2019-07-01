آخر الاخبار

اصطدام طائرة سعودية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بطائرة أخرى شاهد.. أول حافلة مدنية مدرعة تركية الصنع - فيديو طليقة الوليد بن طلال.. فجرت مفاجأة جديدة احصل على الجنسية التركية انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ أشهر.. الدولار يتعدى الـ600 (تعرف على أسعار الصرف) ترامب ومن جوار السيسي يثير غضب دول الخليج ويعلن عن طموحاته الخطيرة حول مستقبل إيران من شبوة .. الحكومة تحسم أمر الوحدات العسكرية التي اعلنت انضمامها للشرعية وتصدر توجيهات مهمة السعودية ترد رسميا على إغلاق المعاهد القرآنية بالمملكة بعد طردهم من شبوة .. ضربة جديدة للانفصاليين في أبين د أحمد بن عطية متحدثا باسم بعثات الدول العربية في حفل تكريمي بمكة المكرمة

سبأفون .. أصالة وتواصل

انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ أشهر.. الدولار يتعدى الـ600 (تعرف على أسعار الصرف)

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 1537

أسعار الصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 26 اغسطس/آب 2019م.

الدولار
بيع: 607
شراء: 600

السعودي
بيع: 158
شراء: 157

 

إقراء أيضاً
شاهد.. أول حافلة مدنية مدرعة تركية الصنع - فيديو
500 شركة سعودية تستعد لإعلان إفلاسها أمام محاكم المملكة
غرامة قطرية كبيرة على الإمارات .. لهذا السبب ؟
السعودية تطلق تهديدا قويا وتحذر من شعار سيفين ونخلة
«هواوي» تقلب الموازين بضربة قاتلة لأشهر خدمات جوجل
دولة خليجية تقوم بإلغاء إقامة 56 ألف وافد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس