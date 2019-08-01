ترامب ومن جوار السيسي يثير غضب دول الخليج ويعلن عن طموحاته الخطيرة حول مستقبل إيران

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن بلاده لا ترغب بتغيير النظام في إيران، مضيفا أن على طهران "التخلي عن المشروعات النووية والصاروخية".

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال قمة مجموعة الدول السبع في منتجع بياريتس جنوب غرب فرنسا. وأشار ترامب إلى أن بلاده تريد إيران قوية "ونريد أن نجعل من إيران دولة ثرية إن رغبت".

، لافتا في ذات الوقت إلى أنها "تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب العقوبات".

وعن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال انعقاد القمة، قال ترامب إنه "لم يرغب في لقاء الوزير ظريف على هامش القمة، لأن الوقت ما زال مبكرا". وأضاف أنه سيجري محادثات اليوم في باريس "بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية‎".