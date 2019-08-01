ترامب ومن جوار السيسي يثير غضب دول الخليج ويعلن عن طموحاته الخطيرة حول مستقبل إيران من شبوة .. توجيهات رئاسية وحكومية تخص الوحدات التي اعلنت انضمامها للشرعية ومعين يحذر الانفصاليين ويوجه دعوة لـ كافة ابناء الشعب السعودية ترد رسميا على إغلاق المعاهد القرآنية بالمملكة بعد طردهم من شبوة .. ضربة جديدة للانفصاليين في أبين د أحمد بن عطية متحدثا باسم بعثات الدول العربية في حفل تكريمي بمكة المكرمة مدمرة إيرانية تتوجه إلى خليج عدن صيد ثمين للشرعية بشبوة .. وقوع أكثر من 50 عنصرا بينهم 3 من أخطر القيادات الانفصالية في قبضة الجيش - تعرف عليهم أخطر ما ورد في البيان السعودي الاماراتي المشترك بشأن الاحداث في جنوب اليمن بن سلمان يضع خيارا واحدا امام اليمنيين ويتحدث عن شبوة وعدن وأبين وعلاقة المملكة بالامارات عاجل : صدور توجيهات من وزير الدفاع الى كافة الوحدات العسكرية في عدن وشبوة وابين
وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
كما وجه بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماعا للجنة الأمنية في شبوة على المسؤوليات الكبيرة امام اللجنة لتامين المحافظة.. مشيرا الى وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة الامنية في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار.
ودعا كافة ابناء الشعب للاصطفاف مع الوطن والشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على المشروع الايراني ..
واكد معين ان اليمن تتسع للجميع، وأن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية ، وهي رسالة تحذير مباشرة للمليشيات الانفصالية.
واليوم اعلنت عدد من الالوية التابعة لما يسمى النخبة الشبوانية الولاء للشرعية .