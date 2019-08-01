بعد طردهم من شبوة .. ضربة جديدة للانفصاليين في أبين

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سيطرت قوات من اللواء 115 التابع للجيش اليمني اليوم الاثنين على مفرق مدينة شقرة في محافظة أبين، وقطعت خط الإمداد على المليشيات الانفصالية الموالية لما يسمى المجل الانتقالي.
وانتشرت قوات عسكرية من اللواء 115 مشاة في مددينة شقرة الساحلية شرقي زنجبار بأبين، وتمركزت قرب مفترق طرق مؤدية إلى محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد، لقطع اي تعزيزات للانفصاليين قد تأتي من عدن.
وقالت مصادر اعلامية، إن عربات عسكرية من اللواء 115 مشاة في لودر تمركزت في شقرة قرب مفترق طريقان يؤديان لمحافظة شبوة أحدهما يمر بمدينة أحور الساحلية في حين يسلك الآخر صوب سلسلة جبال العرقوب.