آخر الاخبار

ترامب ومن جوار السيسي يثير غضب دول الخليج ويعلن عن طموحاته الخطيرة حول مستقبل إيران من شبوة .. توجيهات رئاسية وحكومية تخص الوحدات التي اعلنت انضمامها للشرعية ومعين يحذر الانفصاليين ويوجه دعوة لـ كافة ابناء الشعب السعودية ترد رسميا على إغلاق المعاهد القرآنية بالمملكة بعد طردهم من شبوة .. ضربة جديدة للانفصاليين في أبين د أحمد بن عطية متحدثا باسم بعثات الدول العربية في حفل تكريمي بمكة المكرمة مدمرة إيرانية تتوجه إلى خليج عدن صيد ثمين للشرعية بشبوة .. وقوع أكثر من 50 عنصرا بينهم 3 من أخطر القيادات الانفصالية في قبضة الجيش - تعرف عليهم أخطر ما ورد في البيان السعودي الاماراتي المشترك بشأن الاحداث في جنوب اليمن بن سلمان يضع خيارا واحدا امام اليمنيين ويتحدث عن شبوة وعدن وأبين وعلاقة المملكة بالامارات عاجل : صدور توجيهات من وزير الدفاع الى كافة الوحدات العسكرية في عدن وشبوة وابين

سبأفون .. أصالة وتواصل

بعد طردهم من شبوة .. ضربة جديدة للانفصاليين في أبين

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
عدد القراءات 4151

سيطرت قوات من اللواء 115 التابع للجيش اليمني اليوم الاثنين على مفرق مدينة شقرة في محافظة أبين، وقطعت خط الإمداد على المليشيات الانفصالية الموالية لما يسمى المجل الانتقالي.

وانتشرت قوات عسكرية من اللواء 115 مشاة في مددينة شقرة الساحلية شرقي زنجبار بأبين، وتمركزت قرب مفترق طرق مؤدية إلى محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد، لقطع اي تعزيزات للانفصاليين قد تأتي من عدن.

وقالت مصادر اعلامية، إن عربات عسكرية من اللواء 115 مشاة في لودر تمركزت في شقرة قرب مفترق طريقان يؤديان لمحافظة شبوة أحدهما يمر بمدينة أحور الساحلية في حين يسلك الآخر صوب سلسلة جبال العرقوب.

إقراء أيضاً
من شبوة .. توجيهات رئاسية وحكومية تخص الوحدات التي اعلنت انضمامها للشرعية ومعين
د أحمد بن عطية متحدثا باسم بعثات الدول العربية في حفل تكريمي بمكة المكرمة
مدمرة إيرانية تتوجه إلى خليج عدن
صيد ثمين للشرعية بشبوة .. وقوع أكثر من 50 عنصرا بينهم 3 من أخطر القيادات الانفصال
أخطر ما ورد في البيان السعودي الاماراتي المشترك بشأن الاحداث في جنوب اليمن
بن سلمان يضع خيارا واحدا امام اليمنيين ويتحدث عن شبوة وعدن وأبين وعلاقة المملكة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس