د أحمد بن عطية متحدثا باسم بعثات الدول العربية في حفل تكريمي بمكة المكرمة

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شهد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، حفل تكريم بعثات الدول العربية والذي أقامته المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في مكة المكرمة، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ.
وفي حفل التركيم ألقى رئيس المؤسسة المهندس عباس قطان، كلمة هنأ الجميع بمناسبة نجاح حج هذا العام، مشيداً بالتزام البعثات العربية بالنظم واللوائح والتعليمات المتبعة في المملكة لما من شأنه تيسير الحج وتسهيله على الناس
. كما ألقى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية كلمة عن ممثلي بعثات الدول العربية، أشاد فيها بجهود المملكة العربية السعودية في إنجاح الحج، وما تقدمه من تسهيلات في كافة المستويات والأصعدة والذي انعكس ايجابا على خدمة وراحة الحجاج.
وأثنى الوزير على الدور الذي قامت وتقوم به المؤسسة الأهلي لمطوفي حجاج الدول العربية من خدمات كبيرة للحجاج، والشراكة الفاعلة في مسيرة الحج، وما قدمته من نموذج مشرف وتعاون مثمر مع البعثات العربية المختلفة وبما فيها البعثة اليمنية. وعقب الإحتفال تم تكريم رؤساء ومسؤولي البعثات العربية بدروع وشهادات تكريمية.