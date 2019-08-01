مدمرة إيرانية تتوجه إلى خليج عدن

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الاثنين، أن طهران أرسلت المدمرة "الأكثر تقدماً" التي يطلق عليها اسم سهند، إلى خليج عدن "لتوفير الأمن للسفن الإيرانية" هناك.

وقال الأدميرال حبيب الله السياري، رئيس أركان الجيش الإيراني، إنه تم إرسال سفينة لوجستية وحاملة مروحيات، وفق ما ذكره تلفزيون برس.

وزعم السياري أن "قدرات سهند وحجم عملياتها تجعلها أقوى مرتين من حيث الميزات الهجومية والدفاعية".

يذكر أن المدمرة سهند التحقت بالاسطول البحري للبلاد في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018، بحسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء (ارنا).